Ruba in un supermercato: inseguito dal direttore e arrestato dalla polizia

L’uomo intorno alle 14.30 di martedì era stato notato da un cliente del supermarket mentre nascondeva della merce nella sua borsa sportiva. Allertata la direzione, l’uomo è fuggito ed è stato inseguito da un dipendente e dal direttore del negozio che lo ha ricorso a piedi lungo la statale Aurelia. Vistosi inseguito, il 40enne ha mollato la borsa. Poco più avanti però è stato bloccato dai poliziotti, allertati al 113.

In tutto aveva asportato merce per circa 200 euro, soprattutto articoli per igiene personale. Portato in Commissariato, l’uomo – senza fissa dimora – è risultato avere alle spalle numerosissimi precedenti per furto e non solo in giro per l’Italia,