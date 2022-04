RUBA GENERI ALIMENTARI AL SUPERMERCATO E AGGREDISCE I CARABINIERI

Ieri sera a Lucca personale della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri, procedeva all’arresto di una 46enne residente a Pisa, ma di fatto senza fissa dimora, per il reato di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. Alle ore 19:30 circa, il personale dell’Arma interveniva su disposizione della Centrale Operativa presso il Supermercato Esselunga dell’Arancio, in quanto l’addetto alla sicurezza aveva fermato una donna sospettata di avere asportato dei prodotti dall’esercizio commerciale, la quale per sottrarsi al controllo, dopo avere spintonato il sorvegliante, si era data alla fuga inseguita dallo stesso.

I Militari giunti sul posto rintracciavano la donna a circa 300 metri dal supermercato, la quale prima si rifiutava di fornire le proprie generalità e poi mentre tentava la fuga, sputava in faccia e aggrediva un carabiniere che gli si era posto davanti per fermarla. Immediatamente dopo, la donna veniva bloccata anche con l’ausilio una volante della Polizia di Stato giunta in supporto e condotta presso gli uffici del Cortile degli Svizzeri dove, sottoposta a perquisizione personale veniva ritrovata in possesso dei generi alimentari precedentemente asportati che venivano restituiti al personale dell’Esselunga. Al militare aggredito, visitato presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Luca” di Lucca”, veniva riscontrato un “trauma policontusivo”, con sette giorni di prognosi. L’arrestata, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuta nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina.