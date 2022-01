Rotta sugli Stati Uniti per “Volando fra i bozzetti”

Proseguono a Palazzo Panichi gli appuntamenti speciali di “Pietrasanta a misura di bambino”, progetto promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Versiliana e i Musei Civici per favorire un accesso agli spazi culturali cittadini “calibrato” sulla famiglia.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio, “Volando fra i bozzetti in giro per il mondo” porterà grandi e piccini sull’aereo dell’arte e della fantasia fino al cuore degli Stati Uniti d’America, alla scoperta di “La Pattinatrice” di Nilda Comas.

Ogni piccolo partecipante riceverà un kit di gioco con passaporto, dove attaccare l’ormai immancabile francobollo delle varie nazioni che andrà a “visitare” e un diario di viaggio, per scrivere e ricreare, in modo del tutto personale, il bozzetto conosciuto in ogni tappa di questo “giro del mondo”.

L’itinerario proseguirà poi in biblioteca, dove piccoli e grandi esploratori troveranno vetrine a tema con letture per tutta la famiglia. Ad accoglierli ci sarà Valentina Benassi della “Versiliana dei Piccoli”, organizzatrice del “giro del mondo” con il “Museo dei Bozzetti” e le cooperative di servizio CoopCulture e Itinera.

Gli appuntamenti proseguiranno ogni settimana, fino a primavera, sempre in orario pomeridiano (dalle 16 alle 19). Ingresso libero, richiesti green pass rafforzato e mascherina.