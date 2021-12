rotatoria via Pontenuovo, giunta approva il progetto definitivo-esecutivo

La rotatoria tra via Pontenuuovo e via Aurelia sarà la seconda (dopo via Marconi-via Avis Donatori), tra quelle programmate, ad essere realizzate. Con il via libera del progetto definitivo-esecutivo della giunta municipale avvenuto nella seduta settimanale, l’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti compie un altro importante passo verso una riorganizzazione dell’assetto viario lungo la via Aurelia in un tratto ad alto rischio di conflitto. L’intervento costerà circa 500 mila euro.

L’approvazione del progetto della rotatoria che dovrà mettere in sicurezza l’intersezione di Pontenuovo, arriva a pochi giorni dallo stanziamento dei costi per la progettazione della rotatoria di Motrone, altro intervento inserito nel piano triennale delle opere. La rotatoria ha la funzione di gestire con maggiore sicurezza l’attuale intersezione della Statale sia con via Pontenuovo, che da accesso all’omonima zona industriale, sia con via della Gora che si innesta sul lato opposto nelle immediate vicinanze.

“Il lavoro che abbiamo programmato e portato avanti sta dando i suoi frutti. – spiega il sindaco, Giovannetti – Con la realizzazione delle rotatorie previste nell’accordo Coop-Conad alla Madonnina e all’intersezione con il viale Apua atteso in consiglio comunale per l’ultimo passaggio la prossima settimana, andiamo finalmente ad armonizzare e mettere in sicurezza il traffico lungo la trafficatissima arteria. L’obiettivo è rendere le nostre strade più sicure ma anche rendere più fluido lo scorrimento e ridurre l’inquinamento da traffico urbano causato dalle lunghe code. Queste nuove rotatorie saranno arricchite dalla presenza di altrettante opere d’arte che saranno inserite nel Parco Internazionale della Scultura Contemporanea”.

L’iter prevede ora la messa a gara della realizzazione della rotatoria e la sua successiva cantierizzazione.

