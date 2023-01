Rotatoria di Motrone, primo incontro con Anas

Primo incontro, venerdì mattina in Municipio, fra Comune e tecnici Anas responsabili di zona per la progettazione e realizzazione della nuova rotatoria di Motrone.

Al tavolo, per l’ente municipale, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, la dirigente Valentina Maggi, gli ingegneri Filippo Bianchi e Sandro Dal Pino e il professionista redattore del progetto, ingener Nicola Croce. Gli amministratori di Pietrasanta hanno illustrato e consegnato il progetto alla delegazione Anas che, entro fine mese, esprimerà le sue prime valutazioni, propedeutiche a tutti i passaggi formali che dovranno essere successivamente intrapresi.

“Un incontro positivo, per quanto preliminare – hanno commentato il sindaco Giovannetti e l’assessore Marcucci – a margine del quale abbiamo parlato con Anas anche di altre due questioni che ci stanno molto a cuore: il completamento della Pisanica e la rotatoria di via Astoria, per le quali riprenderemo rispettivamente contatti con il Ministero delle Infrastrutture e con il Comune di Camaiore, quest’ultimo largamente interessato dall’opera vicino all’ospedale Versilia”.

La rotatoria d’incrocio fra le vie Aurelia e Tremaiola ha un costo stimato di circa 1 milione di euro che sarà a carico, come la realizzazione materiale dell’opera, del Comune di Pietrasanta.

