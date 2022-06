Dobbiamo investire energie, attenzione e risorse attorno ai beni comuni attraverso la politica della cura. Viviamo un tempo in cui piccole realtà creative scelgono responsabilmente di prendersi cura del territorio e dei suoi abitanti attraverso iniziative civiche appassionate e coinvolgenti. Non un impegno sporadico, ma una partecipazione disinteressata che dura nel tempo, un patto tra cittadini e istituzioni convinti entrambi della necessaria collaborazione. La democrazia della partecipazione è il segno della Politica con P maiuscola. Solo insieme possiamo ricostruire tra i cittadini l’affetto nei confronti della politica, leva fondamentale per realizzare l’interesse generale.