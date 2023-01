Rosso d’inverno…

Tra le piante che ci rallegrano in questa stagione con i loro grappoli di bacche rosse ci sono le Nandine, chiamate in Cina ” Bambù sacro” e considerate piante portafortuna.

Fortuna o no, sono piante cespugliose, sempreverdi, che in parchi e giardini sono pratiche, rustiche e molto ornamentali.

Non soffrono il gelo e l’arsura, fioriscono in primavera con fiori poco vistosi, ma danno il meglio in inverno, con grappoli di bacche sferiche di un brillante rosso vivo, una vera gioia per la vista.

la campagna appena ieri