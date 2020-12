Rose rosse ai familiari in attesa al Pronto Soccorso di Lucca donate dagli operatori in collaborazione con le ragazze del servizio civile Lucca, 25 dicembre 2020 – I familiari in attesa dell’esito delle cure prestate ai loro cari nel Pronto Soccorso dell’ospedale “San Luca” durante queste festività stanno ricevendo un gadget davvero grazioso e originale. Si tratta di un segnalibro costruito con un abbassalingua in legno ed una rosa rossa in carta crespa. Un dono interamente fatto a mano dalle ragazze del servizio civile che fanno accoglienza nei cosiddetti igloo, le strutture utilizzate per il pre-triage, che si trovano in corrispondenza del pronto soccorso. Le ragazze del servizio civile nazionale Francesca, Marta e Chiara, con la collaborazione di alcuni infermieri di pronto soccorso, hanno pensato di realizzare questo gadget per portare un piccolo sorriso a persone ovviamente in ansia per i propri cari. Una rosa in segno di amore in giorni difficili e“particolari” come quelli stiamo vivendo. Sopra ad ogni segnalibro è quindi riportato un augurio di Buone Feste.