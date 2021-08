Rosario Brillante SCE – Questione Usi Civici: “Si ritiri il punto all’ordine del del giorno dalla discussione del Consiglio Comunale”.

QUESTIONE USI CIVICI E MONTE ALTISSIMO: AI COLPI DI MANO PREFERIREI LA SAGGEZZA E UN BAGNO DI UMILTA’ – SI RITIRI IL PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DALLA DISCUSSIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’atto di indirizzo politico amministrativo sul contenzioso sugli Usi Civici tra Henraux Spa e Comune di Seravezza (in rappresentanza degli aventi diritti naturali) che l’Amministrazione Comunale di Seravezza intende portare all’approvazione del Consiglio Comunale di questa di oggi pomeriggio è una avventata forzatura politica, istituzionale e probabilmente anche giuridica: pertanto non è avvallabile.

Chiedere al Consiglio di votare, come recita l’atto amministrativo che la maggioranza intende portare alla discussione dell’assemblea, per non proporre opposizione alla istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza in discussione all’udienza del 2 novembre, significa di fattovoler arrivare alla rinuncia ad esercitare non solo i diritti acquisiti dal Comune – in rappresentanza di terzi ma senza alcuna loro autorizzazione – ma soprattutto l’abbandono di una indubbia posizione di forza per trattare una degna soluzione con l’Henruax.

E’ pur vero che l’Amministrazione comunale, in difetto di costituzione ed operatività dell’ ASBUC, può esercitare la rappresentanza “sostitutiva”, ma ciò deve gioco forza avvenire nell’interesse della popolazione e non del privato che ha goduto in indebita usurpazione.

Ea questo che dovrebbero corrispondere gli atti del Comune.

E’ mio convinto parere che la Giunta Tarabella deve realisticamente ma anche concretamente prendere atto che la ipotesi che aveva concordato con l’azienda per chiudere il contenzioso era inaccettabile e dunque bene fecero i cittadini a bocciarla. E l’ipotesi avanzata dall’azienda il 20 settembre dello scorso anno non era cosa seria: da quel momento nessun passo in avanti è stato fatto.

E’ impossibile quindi non prendere atto allo stato attuale delle cose che questa Giunta non ha avuto la capacità o la volontà politica di costruire – nella posizione di forza in cui si è trovata – un accordo diverso.

Quindi non servono colpi di mano che produrrebbero solo una vasta reazione di opposizione non solo politica.

Meglio ritirare dalla discussione del Consiglio Comunale quel punto all’ordine del giorno e lasciare che sia la prossima Amministrazione a prendere in carico la ricerca di una soluzione.

Lo chiedo espressamente al Sindaco Tarabella in quanto cittadino, impegnato in passato nella guida del Sindacato del Marmo – FILLEA CGIL, consapevole per tali trascorsi della posta in gioco.

La strada da percorrere è altra rispetto a quella intrappresa.

• Innanzitutto è necessario agire per ricostituire l’ASBUC e non averlo fatto è grave colpa.

• Poi è necessario avere chiaro l’obiettivo da raggiungere senza soggiacere a ricatti occupazionali che frastornano anche un Sindacato che ha studiato poco la materia e che ad oggi manca della capacità di indicare una nuova prospettiva per il settore lapideo e per il territorio.

• Quello che serve è un accordo che consenta all’azienda la prosecuzione dell’attività ma non senza precise garanzie finanziarie per gli aventi diritto in attesa della sentenza definitiva.

• Inoltre serve un accordo per scavare di meno e con forti vincoli sul piano ambientale.

• In questo quadro l’azienda dichiari nel dettaglio e in termini documentati quali sono gli impegni commerciali assunti ad oggi per la vendita del grezzo. Nessun vuole danneggiare quell’impresa e quindi quegli impegni andranno onorati.

Ma detto ciò serve un accordo che imponga all’azienda di lavorare in zona il materiale estratto per realizzare prodotti finiti ad alto valore aggiunto il materiale estratto e in questo modo garantendo e ampliando l’occupazione aziendale e pure locale.

Il lavoro sarebbe garantito per tutti e anzi ci sarebbero maggiori opportunità per un territorio dal quale si asporta la maggiore quantità di marmo mai estratta storicamente mentre sono decine i laboratori che hanno cessato l’attivotà e centinaia i posti di lavoro persi.

Non temano i lavoratori dell’Henraux e si sottraggano dallo scacco nel quale l’azienda li vuole costringere. Non resteranno soli.