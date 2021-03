Rosario Brillante, attivista del Movimento delle Sardine, sulla legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista.

IL 31 MARZO SI CHIUDE LA RACCOLTA DI FIRME PER LA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE CONTRO LA PROPAGANDA FASCISTA – L’impegno delle Sardine: verso le 100.000 firme.

Mancano ormai pochi giorni per la chiusura della raccolta di firme a sostegno della legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista. La proposta, avanzata dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, copre un vuoto giuridico lasciato dalla legge Mancino e prevede che“chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici”.

Il Movimento delle Sardine, sostenitore del progetto di legge partito dal Comune di Stazzema, impegna le proprie strutture territoriali nella “volata” finale.

Ne da l’annuncio Rosario Brillante, attivista dalla prima ora del Movimento.

“Il Sindaco Maurizio Verona è stato invitato da Mattia Santori ad aprire i lavori dell’incontro settimanale denominato Parliamone che verrà tenuto dall’organizzazione nazionale con i Territori per lanciare un’ultimo appello a sostenere l’iniziativa.

L’incontro si terrà Giovedi 25 in via telematica. Nel frattempo proseguono le iniziative locali dell’Arcipelago delle Sardine. Domani Martedi 23 marzo alle ore 20,30 Maurizio Verona interverrà in un dibattito sulla pagina delle Sardine Friuli Venezia Giulia assieme all’Avv. Loris Parpinei, Presidente dell’Anpi di Pordenone, all’Avv. Alberto Kostoris e a Bruno Mazzara, dell’Università La Sapienza di Roma. sull

L’evento potrà essere seguito on line su facebook al link https://www.facebook.com/6000sardinefriuliveneziagiulia/