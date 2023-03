Roma violenta, Agguato al distributore: ucciso un 51enne a colpi di pistola

Roma violenta, Agguato al distributore: ucciso un 51enne a colpi di pistola

L’omicidio è avvenuto intorno alle 19.30 in via dei Ciceri, nella periferia Est romana di Torpignattara. La vittima avrebbe precedenti per droga. Quartiere caratterizzato dal celebre Tamburo in calcestruzzo del mausoleo di S. Elena, la madre di Costantino, nel cui conglomerato sono visibili delle anfore in terracotta, dette volgarmente “pignatte”, da cui il toponimo Torre delle pignatte e poi “Tor Pignattara”.

È il terzo omicidio nella Capitale in pochi giorni.

Il nuovo omicidio è avvenuto in strada, ad un distributore di benzina. Un uomo, Luigi Finizio, 51 anni, italiano, è stato ucciso ieri intorno alle 19.30 in via dei Ciceri, all’incrocio con via degli Angeli, nella periferia romana di Torpignattara. La vittima si trovava ferma ad un benzinaio quando è stato raggiunto da vari colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali al torace. Gli aggressori si sono dati alla fuga. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo. Da quanto risulta, la vittima avrebbe precedenti per droga.

Sull’omicidio indagano i pm della Dda di Roma.

Venerdì nella zona di San Giovanni-Porta Maggiore, era stato ucciso Emanuele Costanza, chef noto come Manuel Costa e titolare dell’Osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio, 43enne di origini napoletane, reo confesso.