ROBY FACCHINETTI in Inseguendo la mia musica Summer Tour 2020

ROBY FACCHINETTI in Inseguendo la mia musica Summer Tour 2020



lunedì 17 agosto, ore 21.30

Villa Bertelli, Forte dei Marmi





Grande concerto a Villa Bertelli lunedì 17 agosto alle 21.30 Roby Facchinetti che, reduce dal grande successo del tour in Canada insieme a Riccardo Fogli, è pronto a tornare sul palco, protagonista di un imperdibile tour da solista.

Inseguendo la musica è la tournée in cui l’indimenticabile artista ripercorrerà, insieme al suo pubblico, i successi che hanno conquistato intere generazioni. Un viaggio a ritroso nel tempo, che porterà gli spettatori a rivivere esaltanti emozioni con le sue più belle canzoni. Come dice spesso Roby: “La musica non mi basta veramente mai! Vi aspetto sotto il palco…conto sul vostro affetto sull’amore per la musica!!!Roby