Roberto Vecchioni con il suo grande spettacolo di canti, immagini e monologhi al Villa Bertelli Live 2022

Giovedì 18 agosto ore 21.30

L’Infinito è un grande spettacolo di canti, immagini e monologhi, che Roberto Vecchioni, amatissimo, intramontabile, cantautore, paroliere, scrittore e poeta, presenterà giovedì 18 agosto alle 21.30 al Villa Bertelli Live di Forte dei Marmi. La prima parte sarà dedicata ai brani de “L’Infinito” per poi lasciare spazio ad alcuni classici del repertorio del cantautore, in una narrazione che terrà insieme la musica, la parola e l’immagine. Le canzoni verranno accompagnate da video e immagini, che trasmetteranno “l’essere” delle stesse canzoni e che avvolgeranno il pubblico in una dimensione immaginaria e raffinata.

Roberto Vecchioni, in questo suo felicissimo ritorno a Forte dei Marmi, sarà accompagnato dalla “band storica” con Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Emerge un mio concetto recente, nuovo, di grande amore per tutto ciò che si fa e si vive. Ma è anche una specie di ritorno, uno sguardo sul passato con le canzoni di prima… Roberto Vecchioni

Circuito: ticketone

È possibile comprare i biglietti anche presso la biglietteria di Villa Bertelli in orario 17.00 -22.00 tutti i giorni. Info 0584 787251

Infoline 392/4308616

Informazioni su www.legsrl.net e www.admanagementsrl.it