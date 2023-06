Roberto Mercadini – Mont’Alfonso Sotto le Stelle

SABATO 29 LUGLIO 2023 ALLE ORE 21:15 Roberto Mercadini – Mont’Alfonso Sotto le Stelle@Piazza Dell’Erbe – Castelnuovo Garfagnana Piazza delle Erbe, 55032 Castelnuovo di Garfagnana LU, Italia



Mont’Alfonso Sotto le Stelle – Piazza dell’Erbe | Castelnuovo di Garfagnana

29 Luglio 2023 ore 21:15



ROBERTO MERCADINI

Orlando Furioso

Narrazione/lettura da Ariosto

Prodotto da SILLABA

Scritto e diretto da Roberto Mercadini

distribuzione Terry Chegia

L’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto è un libro tanto pieno di fantasia e di estro da sembrare scritto non da un uomo, ma da un’orda di folletti e di fate. È, allo stesso tempo, un libro pieno di logica, di raziocinio, di sfavillante lucidità. È un libro torrenziale, labirintico, cangiante. È per certi versi, si potrebbe dire, impossibile da raccontare: ossia impossibile da intrappolare in una narrazione teatrale. Eppure la sfida mi attraeva in modo irresistibile. Valeva la pena tentare, secondo me. Valeva la pena rischiare di finire travolti dal torrente, dispersi nel labirinto, abbagliati dalle sue iridescenze. Giudicate voi il risultato.