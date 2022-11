ROBERTO MARCHETTI E ILENIA VETTORI NOMINATI PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DI FARMACIE ALTOPASCIO SRL

Altopascio, 26 novembre 2022 – Rinnovate le cariche della Farmacie Altopascio Srl, la società partecipata al 51 per cento dall’amministrazione comunale, che gestisce la farmacia comunale della cittadina del Tau, ubicata a Badia Pozzeveri, sulla via Romana, accanto al supermercato PAM. Roberto Marchetti è di nuovo il presidente. Al posto di Giuseppina Barontini in qualità di vicepresidente entra invece Ilenia Vettori, già presidente di Avis Altopascio. Entrambe le figure sono state selezionate tramite bando pubblico. Completa il cda il dottor Raffaele Giannini, in qualità di socio privato con il 49 per cento della società.

Vettori è una figura conosciuta ad Altopascio, avvocato e impegnata da anni nel sociale, dove porta avanti con impegno le attività di Avis comunale. «Ringrazio Pina Barontini per il prezioso lavoro svolto in questi anni e per il lavoro e l’impegno che in generale dedica alle persone, al territorio, ai bambini, alle famiglie e a tutto ciò che riguarda gli aspetti del sociale e della vita – spiega il sindaco, Sara D’Ambrosio -, e do il benvenuto a Ilenia in questo gruppo di lavoro dinamico e molto propositivo. Ancora una volta le due persone che guideranno la società riusciranno a coniugare tanto l’aspetto economico e di sostenibilità quanto quello sociale, in un rapporto di collaborazione positivo ed efficace con la parte privata e il dottor Giannini, che ringrazio. La farmacia comunale è una realtà sta che facendo molto per il territorio e rappresenta ormai un punto di riferimento per le persone (di Altopascio e non solo), un luogo dove poter godere di tanti servizi preziosi, che riguardano tanto la salute quanto il benessere psicofisico e psicologico dei cittadini».

La Farmacia comunale garantisce infatti un servizio sociale agli utenti e tutela la salute dei cittadini: una società solida che grazie all’attività svolta dal personale e da tutta la struttura, cda e direttore, consente anche di avere flussi reddituali nuovamente investibili e a vantaggio della collettività.