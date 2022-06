ROAST BEEF (MODO MIO)

ROAST BEEF (MODO MIO)



800g di lombata anteriore di manzo

25 olio evo

vino rosso 1/2 bicchiere

2 spicchi di aglio

rosmarino e salvia q.b.



Sale & pepe q.b.

Come prima cosa con lo spago legatte la carne in modo da farla restare compatta durante la cottura, in un mixer mettete e tritate le erbe aromatiche e l’aglio e tritare molto finemente. Con un filo d’olio massaggiate la carne e con il mix di aromi e preparati massaggiate bene su tutta la carne,aggiungete il sale e il pepe sempre massaggiando bene la carne. In una padella aggiungete un filo d’olio e quando sarà ben caldo aggiungete la carne rosolate da tutte le parti e aggiungete il vino e fate evaporare il vino.

Accendere il forno a 200 gradi, infornate la carne per 15 minuti girando a metà cottura. Una volta cotta incartate la carne alluminio e lasciala riposare quando è fredda mettila in frigo per almeno 3-4 ore. Con l’aiuto di un coltello o di un affettatrice tagliare a fettine sottili, e condirla con il sughetto che si è avvolto nell’alluminio, ho aggiungendo un filo d’olio sale e qualche goccia di limone servite del vostro roast beef ben freddo. ( il sughetto non l’ho messo sulla carne perché a tutti non piace, chi lo voleva l’ha aggiunto nel suo piatto.)

https://instagram.com/lericettediserenaa?igshid=YmMyMTA2M2Y