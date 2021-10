Roaring 20 Concerto voce e pianoforte alla rassegna Sentieri musicali a villa bertelli

Roaring 20 Concerto voce e pianoforte alla rassegna Sentieri musicali a villa bertelli



la magia del Cafè Chantant degli anni Venti

protagoniste Eleonora e Maria Giulia Lari

Domenica 24 ottobre ore 17.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso a pagamento 10 euro. Necessaria prenotazione 0584 787251

Roaring 20 è il titolo del concerto per voce e pianoforte, che avrà come protagoniste le sorelle Eleonora e Maria Giulia Lari al quarto appuntamento con la rassegna Sentieri musicali, in programma domenica 24 ottobre alle 17.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Due talentuose ed eclettiche artiste, che faranno rivivere le suggestive atmosfere del Cafè Chantant degli indimenticabili anni Venti, a cui la performance è dedicata. Musiche di F. Churchill, P Desmond, G. Gershwin, W.C. Handy e I. Jones. Un tripudio musicale, che riporterà gli spettatori alla leggendaria joie de vivre, che caratterizzò questo particolare periodo storico in Francia, dove nacquero i Cafè Chantants o Cafè Concerts. Ingresso a pagamento 10 euro. Necessari: prenotazione 0584 787251 green pass o test antigenico rapido o molecolare negativo effettuato entro le 48 ore precedenti l’evento