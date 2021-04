Rls delle ferrovie: il sostegno di Assemblea 29 giugno

Assemblea 29 giugno contribuisce versando 1.500 € di sottoscrizione per i Rappresentanti alla sicurezza dei lavoratori (Rls) esclusi come parte civile nel processo per la strage ferroviaria di Viareggio con addebito delle spese legali per un totale di 80.000 euro (!)

Il nostro contributo è frutto dell’impegno militante di questi anni, coscienti che per l’attività di ogni organismo, come appunto Assemblea, necessita avere anche una propria Cassa per garantirsi autonomia e indipendenza. Infatti, in questi anni abbiamo curato questo aspetto, raccogliendo decine di migliaia di € utilizzati per la complessiva attività svolta.

Oggi, quanto abbiamo lo mettiamo a disposizione per il sostegno ai Rls. Inoltre, siamo mobilitati con la più ampia informazione, presìdi, banchetti e volantinaggi, per contribuire alla copertura delle spese legali.

Assemblea, nata all’indomani del 29 giugno 2009 da ferrovieri, cittadini, lavoratori/trici e giovani, è stata impegnata sulla sicurezza e la verità, pagando anche alcuni ‘prezzi’ tra i quali il licenziamento di Riccardo Antonini per aver commesso il ‘reato’ di essersi schierato apertamente e incondizionatamente a fianco dei familiari delle 32 Vittime.

Per tre volte siamo stati al Parlamento europeo a Bruxelles, vi abbiamo partecipato preparati sulla questione della sicurezza in ferrovia (che ancora non c’è, anche in queste settimane altri incidenti) grazie al contributo prezioso e determinante dei ferrovieri. Come siamo stati in tutta l’Italia, in stazioni, a Convegni, assemblee, ad ogni tipo di iniziativa, per far conoscere quanto avvenuto quella maledetta notte a Viareggio e a solidarizzare con quanti avevano e hanno bisogno.

Le misure di prevenzione e di protezione rivendicate in ogni dove, dopo il disastro ferroviario, come il tracciamento delle manutenzioni, i controlli e le revisioni, la velocità, i carri scudo e cuscinetto, il rilevatore antisvio (i treni non devono deragliare!), sono state successivamente fatte proprie con “raccomandazioni” dalla Direzione generale delle Investigazioni Ferroviarie del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sancite nelle sentenze di 1° grado (Lucca, 31 gennaio 2017) e d’Appello (Firenze, 20 giugno 2019).

Assemblea ha sempre sostenuto una partecipazione qualificata come parti civili di attivisti e delegati alla sicurezza, giudicando molto positivo il loro ruolo nel processo per l’accertamento della verità e per aver dimostrato coraggio e responsabilità, anche dopo che Riccardo era stato licenziato all’insegna del messaggio minaccioso e intimidatorio: “Colpiscine uno per educarne 100”.

Per ultimo, non certo per importanza, Assemblea è consapevole della rilevanza e del peso politico e umano della solidarietà. In questi anni, abbiamo ricevuto attestati di stima e apprezzamento per la coesione e l’unità d’azione con i familiari e un sostegno incondizionato.

Abbiamo imparato che la solidarietà non deve essere a senso unico: si dà e si riceve.

Oggi Dante, Maurizio, Enzo, Beppe, Alessandro, Filippo sono esempi da sostenere e da valorizzare. Abbandonarli, sarebbe una sconfitta che pagheremmo tutti a caro prezzo.

La risposta solidale collettiva, anche economica, è uno schiaffo che rispedisce al mittente il messaggio intimidatorio verso chi difende, anche in prima persona, diritti, tutele, sicurezza e salute.

05-06 aprile 2021 Assemblea 29 giugno

