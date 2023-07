Rivoluzione sosta: ridisegnata piazza Santa Maria,

Rivoluzione sosta: ridisegnata piazza Santa Maria, nella prima

settimana di agosto sarà trasformata anche piazza della Magione

Santini e Buchignani: “Per la prima volta molti parcheggi blu tornano ai residenti”

Partito questa mattina il cantiere lampo di piazza Santa Maria. Nasce così una grande isola pedonale nel lato sud-ovest della piazza dove trovano spazio anche 15 nuovi stalli auto riservati ai residenti. L’area nord-est della piazza resterà adibita a parcheggio a pagamento per garantire la funzione di scambio necessaria al principale luogo di accesso nord al centro storico. Gli uffici stanno inoltre concordando con la Soprintendenza gli arredi che delimiteranno e questo lato della piazza.

“Per la prima volta da molti anni a questa parte, alcune decine di stalli a pagamento vengono trasformati in parcheggi per residenti, una significativa rivoluzione – affermano gli assessori ai lavori pubblici e alla mobilità Nicola Buchignani e Remo Santini – In piazza Santa Maria non aumenta solo l’ordine e la sicurezza per i pedoni, ma ci sarà finalmente un aspetto più ordinato e decoroso. Anche in piazza della Magione ci saranno posti per residenti ma un lato della piazza resterà libero per migliorare sia la funzionalità che l’aspetto dello spazio, in questo caso i lavori sono previsti fra una settimana”.

L’intervento di piazza della Magione è stato infatti riprogrammato alla prima settimana di agosto. In questo caso i posti a pagamento saranno ampiamente reintegrati dai nuovi 56 posti blu del parcheggio interno alla Manifattura.