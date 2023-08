riverso in acqua: uomo trasportato in ospedale in condizioni gravissime

PUNTA ALA – È stato visto riverso in acqua, forse colto da un malore. Un uomo di 74 anni, questa mattina alle 11, è stato soccorso dagli operatori del 118 a Casetta Civinini, a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia Sul posto l’ambulanza blsd Di Punta Ala, la Croce rossa di Castiglione della pescaia con infermiere a bordo e l’automedica di Follonica. Gli operatori hanno iniziato subito le manovre di rianimazione con il dae. Le operazioni sono andate avanti a lungo. L’uomo è infine stato caricato sull’ambulanza e trasferito in ospedale in codice rosso con massaggio cardiaco automatico in corso. Le sue condizioni sono gravissime.