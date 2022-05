RITROVATO UN CADAVERE NEL LAGO DI MASSACIUCCOLI

Chiamata delle 20.54 per cadavere di uomo (del 1940, sembra nato a Viareggio) in acqua nel lago di Massaciuccoli – via Domenico Cimarosa nei pressi dell’ex campo Rom.

Corpo recuperato dai Vigili del Fuoco. Personale dell’Automedica Sud ha constatato il decesso. Non sappiamo quali forze dell’ordine sono intervenute

notizia in aggiornamento