RITROVATO MORTO IN CASA A FORTE DEI MARMI, ieri sera

non riuscivano a contattarlo, sono andati a cercarlo a casa, una volta entrati, e’ stato rinvenuto ormai cadavere un uomo di 54 anni, a forte dei marmi, in via duca degli abruzzi.

ai sanitari del 118 giunti sul posto, non’e’ restato che costatare la morte molto probabilmnete per cause naturali