Ritrovato il corpo senza vita della ragazza scomparsa

La strada bloccata, le forze dell’ordine, la disperazione impotente di chi si è trovato subito sul posto. Sono finite così, purtroppo le ricerche di Ludovica Tocchini, la giovane di 24 anni scomparsa da casa lunedì mattina senza lasciare traccia.

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un casolare abbandonato lungo via di Tappo a Badia Pozzeveri, nel comune di Altopascio. Pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

L’allarme era scattato nella giornata di lunedì. La giovane era uscita per una passeggiata nella zona di San Giuseppe di Montecarlo, dove abitava con la famiglia. Un’attività consueta per lei. Stavolta però non ha fatto rientro nei suoi soliti tempi. E allora i suoi familiari si sono allarmati, hanno iniziato a cercarla e infine hanno denunciato la sua scomparsa ai carabinieri.

La mobilitazione di associazioni e protezione civile e anche delle polizie municipali interessate, era iniziata subito. E le ricerche si sono concentrate su via di Tappo, nella zona dove la ragazza lunedì era stata avvistata per l’ultima volta.

Purtroppo 24 ore dopo la sua scomparsa, il corpo è stato ritrovato senza vita in quel casolare. Un gesto estremo maturato nella mente della giovane in un momento di difficoltà, che i familiari non hanno potuto impedire.

La famiglia Tocchini è molto conosciuta a Montecarlo. Il padre di Ludovica, Andrea Tocchini, imprenditore, è anche assessore nella giunta municipale. A lui e a tutta la famiglia di Ludovica vanno le condoglianze della nostra emittente.

FONTE NOITV