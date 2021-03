Ritrovato cadavere nel bosco a Villa Basilica

Un cadavere è stato trovato in una scarpata nel bosco a Villa Basilica. La scoperta è stata fatta dalle unità cinofile dei vigili del fuoco e dai volontari dell’Anpana questa mattina durante le operazioni di ricerca di Moreno Galliani

Un cadavere è stato trovato in una scarpata nel bosco a Petrognano. La scoperta è stata fatta dalle unità cinofile dei vigili del fuoco e dai volontari di Anpana questa mattina durante le operazioni di ricerca di Moreno Galliani, il 66 enne che sembrava svanito nel nulla. Il corpo senza vita si trova in località Duomo, poco distante da dove giovedi era stata trovata l’auto dell’uomo scomparso, fondatore delle concessionarie Opel e Peugeot dell’Autotecnica Lucchese, che non dava sue notizie da martedi pomeriggio.

Complesse le operazioni di recupero della salma. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per capire se si tratta dell’imprenditore scomparso. Sul posto, in queste ore, è sopraggiunto anche il fratello di Moreno Galliani.

