RITROVATA MORTA NELLA BRANA A PISTOIA

I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti questa mattina intorno alle ore 9.20 per il recupero del corpo di una donna di 88 anni, rinvenuta senza vita nel torrente Brana in via Torrente, nel centro cittadino di Pistoia.

Sul posto anche personale del 118 e i Carabinieri.