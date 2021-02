I visitatori svilupperanno di nuovo, il flusso turistico , locale e provinciale , Il sindaco Lodovici Giovanni , e la nuova giunta composta dalal vice Sin. Mirna Pellinacci e Angelo Girolami , sono già al lavoro con le istituzioni , per rendere il l’evento epocale, credo che con la compagine consigliare coesa , faranno come sempre un lavoro eccellente. Auguri alla nuova giunta comunale per il grande impegno al servizio dei cittadini ,basta vedere già i lavori di sicurezza e riqualificazione svolti in questi mesi dal loro insediamento. E l’emergenza neve con una protezione civile che ha dato il meglio per alleviare i disagi.