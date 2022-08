RITORNA STREET FOOD A SERAVEZZA!

13 – 14 – 15 Agosto 2022

Dopo il successo delle scorse edizioni e in occasione dei festeggiamenti di ferragosto, sabato 13 , domenica 14 e lunedì 15 Agosto, dalle 17:00 allle 24:00 ritorna nel centro storico di Seravezza_ L’appuntamento con “Seravezza Street Food”, tre giorni all’insegna della miglior cucina di strada, proveniente da ogni angolo del mondo, per una festa ricca di aromi e sapori. Grazie al lavoro svolto dall’Associazione Millante eventi sarà possibile, con soli pochi passi, passare dalla polenta senza glutine ad una bella piadina, dagli gnocchi fritti agli immancabili hamburger e, perché no, anche ad un bel panino con la porchetta! La novità di questa edizione sarà la presenza del mercatino di artigianato a cura di QuercetArte per tutte e 3 le giornate. Non finisce qua! Ad animare queste serate ci sarà anche la musica di tre imperdibili artisti nel centro storico: sabato 13 il dj set di Walter Bolognesi, domenica 14 è il turno di Alex Ricci dj e lunedì 15 si rinnova l’appuntamento con “Strane Radici Crew”. Oltre al buon cibo quindi anche ottima musica per le nostre orecchie! Un evento all’aria aperta e ad ingresso libero, per un ferragosto variegato, gustoso, profumato e al fresco! Vi aspettiamo in numerosi!