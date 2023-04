Ritorna il Gioco del Piacere e – grande novità – quest’anno è dedicato ai prati stabili e pascoli!

Il progetto sui Prati stabili e i pascoli è una nuova grande sfida per Slow Food. Come 20 anni fa abbiamo avviato il progetto dei Presìdi per salvaguardare la biodiversità agroalimentare e i suoi custodi, oggi è importante puntare la nostra attenzione e il nostro impegno sulla biodiversità delle erbe foraggere dei prati permanenti (i prati cosiddetti “stabili”) e dei pascoli.

I prati stabili e i pascoli sono cruciali per garantire un futuro alle migliori produzioni casearie del nostro Paese e a molte aree marginali in fase di progressivo abbandono. Sono indispensabili per consentire la vita delle api, di altri impollinatori e anche della fauna aviaria selvatica che nidifica tra le loro erbe. Ma li stiamo perdendo: sulle Alpi, nelle pianure coltivate a monocolture e nelle aree collinari non solo d’Italia ma di tutta Europa. Per questo abbiamo scelto di rendere i prati permanenti il tema di Cheese 2023, dedicandogli convegni, Laboratori del Gusto, workshop.

Il Gioco del Piacere, alla scoperta dei prati stabili e dei pascoli

Abbiamo pensato che il modo migliore per introdurre il progetto sui prati stabili e i pascoli alla nostra rete fosse organizzare… un gioco, nella migliore tradizione di Slow Food. Convinti che gustare e apprezzare con tutti i nostri sensi la biodiversità possa farci comprendere l’urgenza di attivarsi per salvarla.

Il Gioco del piacere dei prati stabili prevede, come accadeva nelle precedenti edizioni del gioco dedicate all’olio extravergine, la degustazione di una selezione di 5 formaggi (4 formaggi da prato stabile e un “clandestino” da scoprire durante il gioco) e di un miele di alta montagna.

Per partecipare occorre acquistare un kit che contiene 5 tagli di formaggio (500 gr per ognuno) e un vasetto da 250 gr di miele, più i materiali che spiegano il progetto dei prati, le schede di degustazione e le tovagliette sottopiatto dedicate ai prati, il necessario per organizzare un laboratorio del gusto per 20 persone.

Il gioco si svolgerà venerdì 19 maggio alle ore 18:30 – in prossimità della Giornata mondiale della biodiversità – quando tutti insieme ci collegheremo in Zoom per seguire gli esperti che ci guideranno alla degustazione e ci racconteranno perché è necessario salvare i prati permanenti e i pascoli.

Durante il gioco sarete invitati a interagire a distanza per indovinare quali sono i formaggi in degustazione – inizialmente anonimi – e qual è l’intruso, cioè il formaggio pastorizzato che non deriva da latte ottenuto da animali allevati a erba e fieno di prato stabile. Potrete inoltre classificarli in base alle vostre preferenze.

Oltre agli esperti che guideranno la degustazione, un “pratologo” racconterà come riconoscere i prati stabili e spiegherà perchè sono importanti. Sarà possibile fare domande a distanza e comunicare i risultati delle valutazioni di ogni gruppo con sli.do. Al termine del laboratorio si scoprirà l’identità dei formaggi degustati.

Partecipate numerosi: i kit a disposizione sono solo 200! Il costo del kit è di 180€ ma i soci Slow Food godranno di uno sconto del 5%, pagando 171€.

L’acquisto dei kit va effettuato entro e non oltre il 28 aprile per consentire all’organizzazione di avere il tempo utile per il confezionamento e la spedizione.

L’offerta inizialmente è proposta alla rete Slow Food, dopo il 12 aprile sarà comunicata sui social di Slow Food e aperta anche ai non associati. Sarà un assaggio di Cheese l’evento internazionale dedicato alle forme del latte che si terrà a Bra dal 15 al 18 settembre 2023. Quest’anno il tema focus dell’evento saranno proprio i prati stabili e i pascoli, e la loro biodiversità.

Le Condotte Slow Food potranno inoltre decidere di trasformare il Gioco del Piacere in un evento vero e proprio, coinvolgendo ad esempio i locali dell’Alleanza Slow Food dei cuochi.

Il kit contiene

4 pezzi di formaggio stagionato da prato stabile da 500 gr l’uno

1 pezzo di formaggio stagionato NON da prato stabile da 500 gr, da indovinare durante il gioco

1 vasetto di miele millefiori di alta montagna (Presidio Slow Food)

un kit di materiale divulgativo sul progetto “Salviamo i prati stabili e i pascoli”

Nel prezzo del kit è compresa la partecipazione al Laboratorio del Gusto online gestito da esperti pratologi e degustatori Slow Food.

Il progetto Salviamo i prati stabili e i pascoli è sostenuto da Eataly

