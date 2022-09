Ritorna al Pontile di Forte dei Marmi “CIAO ESTATE”, la tradizionale festa in cui fortemarmini e turisti salutano insieme l’estate. La serata ricca di “salmastro” sarà quella di Mercoledì 21 Settembre a partire dalle ore 18,00 nelle piazze Navari e Cardini al Pontile di Forte dei Marmi.

Nel luogo simbolo di Forte dei Marmi, la festa, nata come celebrazione dell’estate da parte della gente di mare, con la sua atmosfera gioiosa da tipica festa di paese, è un modo simpatico e genuino di salutare la Stagione che volge alla fine, coinvolgendo i turisti ancora presenti e soprattutto i fortemarmini che, dopo una stagione di intenso lavoro, si ritrovano per un momento di convivialità e socializzazione.

La Compagnia della Vela, la Banda “La Marinara” e la Croce Verde, che della festa sono gli storici promotori con il patrocinio della Amministrazione Comunale, serviranno ai punti di distribuzione piatti tipici locali nonché le bevande con l’immancabile birra del Birrificio del Forte, vino, acqua ed altro ancora.

Confermata la collaborazione con la Contrada il Ponte, con i suoi famosi Tordelli e gli sfiziosi Taglierini e con i Pescatori del Pontile Caricatore con le loro apprezzatissime acciughe. Per il Fritto misto ed altre specialità di mare assicurata la massima efficienza e qualità grazie alla presenza di “Pesce Baracca”. Altre piacevoli sorprese in serbo per allietare chi vorrà partecipare.

Presenti anche molte delle più attive ed importanti realtà associative del Forte, come la Società di Mutuo Soccorso, i Sub Versilia, i Marinai d’Italia e la “Guardia Costiera Ausiliaria Regione Toscana” al suo debutto visto che è nata proprio quest’anno a Forte dei Marmi .

La partecipazione è libera.