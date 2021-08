Risuona alle pendici delle Panie la musica del Serchio delle Muse

GARFAGNANA – E’ stato un successo pieno il concerto organizzato dal Festival Serchio delle Muse in collaborazione con i Comuni di Molazzana e Pieve Fosciana ed il Cai, presso il rifugio Rossi alle pendici del gruppo delle Panie. Fu un’idea dell’indimenticato maestro Luigi Roni, subito condivisa dai soci del Cai, di portare la musica in questo luogo davvero stupendo.

In tanti sono saliti lungo il sentiero del Cai per raggiungere i 1600 metri del rifugio ed assistere al concerto, senza dubbio il più suggestivo di tutto il Festival. Bravissime le musiciste dell’Ensemble Le Muse e straordinarie anche le voci del soprano Alessandra Meozzi e del tenore Gianni Mongiardino. Il tutto sotto la direzione di Andrea Albertini che ha saputo guidare tutti i presenti in un percorso ricco di emozioni.

fonte noitv