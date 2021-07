CAMAIORE – Spettacolare salvataggio in mare ieri pomeriggio di fronte al bagno Venusta a Lido di Camaiore, dove un ragazzo di 16 anni era stato risucchiato dalla corrente finendo in seria difficoltà in mezzo al mare mosso.

Decisivo, e tempestivo, l’intervento dei bagnini, Emiliano Favilla (già assessore provinciale) e Daniele Battisti che sono prontamente corsi in pattino a dare assistenza al giovane che è stato portato a riva. Solo un po’ di spavento, ma è in buone condizioni.

Un episodio a lieto fine che conferma la necessità di porre la massima attenzione quando ci si tuffa in mare in questi giorni di bandiera rossa, ma che mette in risalto ancora una volta il lavoro prezioso svolto dai bagnini versiliesi. Il salvataggio è stato ripreso dai telefonini a riva e postato su Fb da Angelo Vezzani, facendo il giro del web.