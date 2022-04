Ristrutturati quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via delle Chiavi d’Oro

Ristrutturati quattro appartamenti di edilizia residenziale pubblica in via delle Chiavi d’Oro. Saranno assegnati a due famiglie e due persone sole.

LUCCA – Sono stati completamente ristrutturati quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica in centro storico, che in questo modo rientrano a far parte del patrimonio Erp a disposizione delle famiglie in difficoltà.

Gli appartamenti, ciascuno di circa 50 metri quadrati, si trovano rispettivamente al piano terreno e al primo piano dell’immobile di proprietà comunale di via delle Chiavi d’Oro. Per il loro recupero funzionale, l’amministrazione ha utilizzato in parte risorse regionali ottenute con il progetto “So-stare ai margini”, e in parte risorse attinte diretta

mente dal proprio Bilancio.

Il Comune si è avvalso della collaborazione di Fondazione Casa Lucca, che ha messo a disposizione le proprie competenze e professionalità, e di Erp Lucca, che si è occupata direttamente dell’intervento di ristrutturazione. I lavori hanno riguardato in particolare il rifacimento completo degli impianti e dei bagni, con l’installazione di nuovi sanitari, pavimenti e rivestimenti. Trattamenti ad hoc hanno interessato le superfici murarie e infine è stata effettuata una completa tinteggiatura delle pareti.

Dei quattro appartamenti, i due più grandi sono stati assegnati a due nuclei familiari inseriti nella graduatoria Erp del 2019, i due più piccoli invece saranno abitati da due persone sole che occupavano alloggi di dimensioni più grandi e che, attraverso la mobilità, li hanno lasciati a favore di famiglie più numerose. I quattro appartamenti saranno consegnati domani (21 aprile) alle 11.00.