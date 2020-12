Ristori per imprese floricole e agriturismi.

Misure e ristori auspicati e quanto mai importanti in questa fase di emergenza economica, oltreché sanitaria, quelle annunciate dalla Regione Toscana. Si tratta di una boccata di ossigeno fondamentale per tante aziende agricole toscane.

È positivo il commento di Cia Agricoltori Italiani della Toscana sulla notizia delle 122 imprese floricole produttrici di fiori recisi che riceveranno dalla Regione un contributo, dopo aver visto ridursi il proprio fatturato nei mesi di marzo e aprile di quest’anno in conseguenza della pandemia Covid-19. Il contributo totale appena approvato dalla giunta toscana è pari a 638.500 euro. In tempi brevi – fa sapere la Regione Toscana – seguirà un altro elenco di liquidazione per le restanti 41 imprese che hanno maturato il diritto alla sovvenzione.

Inoltre la Regione ha appena impegnato 14milioni e 730mila euro – in anticipo rispetto alla scadenza del 31 dicembre – a favore di 4397 agriturismi e fattorie didattiche della Toscana che hanno subito la perdita completa del fatturato nel periodo marzo-aprile di quest’anno.

La Cia Toscana in questi mesi di pandemia aveva più volte sollecitato un intervento economico che andasse anche in parte a dare ristoro alle aziende dei settori maggiormente colpiti in periodo Covid, quello florovivaistico che ha subito subito il contraccolpo del lockdown della scorsa primavera; quindi gli agriturismi che hanno potuto lavorare solo pochi mesi durante il 2020.

Cia Toscana