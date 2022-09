RISTORANTI ABUSIVI SEQUESTRATI DALLA GUARDIA COSTIERA [ PECCATO CHE SIAMO A FINE STAGIONE]

Camaiore – Negli scorsi giorni, il personale della Capitaneria di Porto di Viareggio, congiuntamente al personale della Polizia Municipale di Camaiore, ha eseguito una serie di controlli demaniali presso alcuni stabilimenti a Lido di Camaiore

hanno proceduto al sequestro di 2 aree adibite alla posa di pannelli solari e solarium, in quanto le stesse aree erano invece utilizzate per la ristorazione (per un totale di 188 metri quadri di superficie cautelata) ed alla contestuale notifica, con rilascio della copia al legale rappresentate della società, in violazione dell’articolo 54 (Innovazioni non autorizzate sul demanio marittimo) del Codice della navigazione e per mancanza di altro titolo

autorizzativo.