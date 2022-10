Risotto zucca e salsiccia con funghi, una ricetta autunnale gustosissima, ottima da fare in qualsiasi occasione.

Per questa ricetta ho utilizzato la zucca delica, la cui particolarità è quella di essere interamente commestibile ed un brodo vegetale fatto in casa, ma per particolari esigenze potete utilizzare quelli già pronti all’uso, mi raccomando caldissimo, per aiutarci nella cottura del risotto.

Se amate le ricette a base di zucca, non perdetevi una piccola raccolta delle mie idee che vi propongo qui in basso per arricchire la vostra ispirazione in cucina.