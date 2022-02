Come prima cosa per preparare questo risotto speck e stracchino bisogna realizzare il brodo. Potete realizzarlo utilizzando il dado granulare vegetale o farlo in casa come faccio io, versare dell’acqua in una pentola e mettere sul fuoco a sobbollire insieme al dado. Rosolare in un altra pentola lo scalogno o cipolla tritata con metà del burro. Aggiungere lo speck tagliato precedentemente a cubetti e far insaporire, salare e pepare e lasciar cuocere qualche minuto.

Unire il riso e lasciar tostare per qualche minuto. Sfumare con una spruzzata di vino bianco e far evaporare. Portare a cottura il riso aggiungendo il brodo poco alla volta, mescolando spesso, ci vorranno una quindicina o ventina di minuti, poi ovviamente dipende dalla cottura del riso che utilizzate. Finita la cottura del riso mantercare il risotto con il resto del burro, il parmigiano grattugiato e lo stracchino. Infine impiattare e aggiungere sulla superficie del risotto una manciata di noci tritate in modo grossolano. Ed ecco pronto il risotto speck e stracchino davvero molto veloce e facile da preparare. Spero vi piaccia questa mia ultima ricetta, alla prossima amici.