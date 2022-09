Risotto funghi porcini, e speck

le ricette di serena

Preparato come prima cosa i funghi, messi in padella ancora surgelati con uno spicchio che ho tritato finissimo e messo in una padella con olio evo, fatto soffriggere a fiamma bassa per alcuni minuti.

Aggiustato di sale e cotti per circa 15 minuti, ho quindi aggiunto del prezzemolo tritato e lo speck tritato finemente e fato cuocere tutto assieme per altri 5 minuti in totale la cottura dei funghi è durata circa 20 minuti.

A fine cottura ho aggiunto altro prezzemolo ho preparato il brodo di verdure.

Tritato finemente lo scalogno e fatto indorare con il burro ed olio evo, il tutto per circa 5 minuti.

Aggiunto quindi il riso e fatto tostare, in modo che i chicchi diventino lucidi.

Sfumato con vino bianco, fatto evaporate, aggiunto il condimento funghi e speck quindi ho successivamente aggiunto il brodo poco alla volta, cuocendo il riso per 18 minuti.

Terminata la cottura ho spento e mantecato con il gran, una noce di burro e aggiunto alla fine una cucchiaiata di prezzemolo.