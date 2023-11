“L’Autunno è sempre stata la mia stagione preferita. Il tempo in cui tutto esplode con la sua ultima bellezza, come se la natura si fosse risparmiata tutto l’anno per il gran finale.”

Uno dei piatto autunnali che amo di più è il Risotto Cremoso con Funghi Cardoncelli.

In questa stagione, in Puglia c’è abbondanza di Funghi cardoncelli (Pleurotus Eryngii) Alcuni lo considerano un fungo “onesto” perchè non si confonde allo stato naturale con nessun fungo velenoso, altri lo considerano “discreto” perchè il suo profumo in cucina non è penetrante, ma sottile ed “elegante”.

In epoca più recente lo considerano “democratico” perchè con i suoi aromi equilibrati non copre ma valorizza il sapore di altre pietanze, tanto da suscitare l’interesse gastronomico dei migliori maestri di cucina del mondo.

I Funghi Cardoncelli sono tipici dell’Altopiano delle Murge e si trovano con facilità in Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e alcune zone di Sicilia, Sardegna e Lazio.

Si può consumare indifferentemente: crudo, arrosto, fritto, gratinato, trifolato e come condimento in moltissime pietanze a base di pasta, riso, carne, pesce, legumi e verdure.

Quella che vi vado a raccontare è la mia ricetta del Risotto Cremoso con Funghi Cardoncelli. E’ una preparazione classica, dal sapore delizioso e molto delicato al palato.

E’ davvero semplice da preparare, l’unica accortezza è che i funghi devono essere puliti con un pennellino con molta delicatezza e non con acqua altrimenti ne assorbiranno molta, i gambi dei funghi non vanno assolutamente buttati, ma con essi potete prepararci il brodo che servirà per il risotto così da avere un piatto ancora più profumato e saporito!