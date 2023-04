Risotto con piselli e zafferano

Bastano pochi ingredienti e poco tempo per portare in tavola un primo piatto bello colorato e molto gustoso!

Ingredienti per 2

• 200 g di piselli (io ho usato quelli surgelati della Bofrost, che sono veramente buoni)

• 200 g circa di riso

• 1 scalogno

• brodo vegetale

• 1 bustina di zafferano

• olio extravergine di oliva

• parmigiano reggiano grattugiato

• sale

Procedimento

Tritare finemente lo scalogno e farlo appassire con l’olio in una casseruola.

Aggiungere i piselli, il sale, un mestolo di brodo caldo e cuocere per 4-5 minuti.

Quando il brodo sarà stato assorbito, aggiungere il riso, farlo tostare e portarlo a cottura aggiungendo via via del brodo caldo e mescolando di tanto in tanto.

Sciogliere lo zafferano in pochissimo brodo e, a fine cottura, versarlo sul riso.

Mescolare bene, aggiungere una noce di burro e il parmigiano.

Mescolare ancora, far riposare qualche minuto il risotto e servirlo.

