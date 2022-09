Risotto con le seppioline

450 g seppie

190 g riso

2 scalogni

1 spicchio d’aglio

250 ml circa di salsa

1/2 l circa di brodo vegetale qb

1 bicchiere di vino bianco

prezzemolo fresco

olio Evo e sale

Pulire le seppie . Poi tagliare le seppie a striscioline.

In una padella far soffriggere lo spicchio d’aglio e uno scalogno tritato. Aggiungere le seppie e far rosolare per circa 10 minuti. Poi versare mezzo bicchiere di vino bianco, quando sarà evaporato l’alcool, aggiungere la salsa e proseguire la cottura per 15 minuti.

preparare il brodo vegetale e mondate e tritare il prezzemolo, che terrete da parte.In una padella dai bordi alti, scaldare l’olio con il secondo scalogno tritato e far tostare il riso per alcuni minuti. Versare l’altra metà del bicchiere di vino .Aggiustare di sale e cominciare a versare il brodo, avendo cura che il riso sia sempre coperto. Dopo 10 minuti, aggiungere la padellata di seppie al sugo e proseguire la cottura. Spegnere il fuoco e aggiungere 2/3 del prezzemolo tritato, amalgamandolo al risotto.