Risotto con funghi secchi… un piatto semplice e gustoso,

i sapori dei ricordi ricette toscane

apprezzato anche da mio marito che di solito, quando gli propongo qualcosa di nuovo, ha sempre da dire la sua!

Ingredienti per 2

• 250 g di riso Carnaroli

• 25/30 g di porcini secchi

• 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

• un trito fatto con uno spicchio d’aglio e un pezzettino di cipolla

• olio extravergine di oliava

• burro

• sale e pepe

• parmigiano

• brodo vegetale

Procedimento

Lavare i porcini secchi, quindi metterli in ammollo in acqua tiepida per almeno una mezz’ora.

Una volta trascorso il tempo dell’ammollo, scolare i porcini tenendo da parte un po’ della loro acqua, strizzarli un po’ e tritarli con il coltello.

Versare un po’ di olio in una casseruola e soffriggervi per un paio di minuti il trito di aglio e cipolla; aggiungere i funghi e soffriggerli per qualche minuto.

Versare il riso nella casseruola, aggiungere il sale, il pepe, il cucchiaio di concentrato di pomodoro e l’acqua tenuta da parte. Mescolare e quando l’acqua sarà stata assorbita, portare il riso a cottura aggiungendo via via il brodo vegetale caldo.

Una volta cotto il riso, toglierlo dal fuoco, aggiungere una noce di burro, il parmigiano, mescolare e, dopo qualche minuto, servirlo.