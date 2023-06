Risotto con crema di carciofi … e speck croccante

Dosi per tre persone

240g di riso

5 carciofi

100 g speck

Dado granulare

Olio

Cipolletta

Grana

Burro

Pepe

Se vi piace un poco di formaggio ho aggiunto un poco di Auricchio piccante

Ho soffritto una cipolletta e fatto rosolare 15 minuti i cuori di carciofi puliti . Ho aggiunto acqua e dado granulare.

Non appena si sono cotti l’ho tolto dal tegame e frullati ( ho messo da parte qualche pezzo intero per la decorazione) nello stesso tegame ho fatto tostare il riso , sfumato con il vino bianco….ed ho aggiunto brodo e i carciofi frullati. A parte , in un padellino antiaderente ho fatto diventare croccante lo speck.

Non appena il riso si è cotto ho aggiunto una noce di burro, grana, pepe, l’auricchio e lo speck