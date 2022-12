Risotto al radicchio rosso un primo piatto semplice e gustoso, adatto anche per il pranzo della domenica. A me piace unire talvolta al risotto con il radicchio rosso, la salsiccia o la pancetta, per renderlo ancora più gustoso e saporito. A seconda dell’epoca di raccolta il radicchio è chiamato precoce (da settembre a novembre) o tardivo (da novembre ai primi di marzo). Quindi approfittando del Radicchio tardivo, quello trevisano per eccellenza che ha le foglie carnose dolci e croccanti di un bel rosso vivo, e vista la giornata uggiosa, mi concedo un fumante risotto che rallegra sempre palato e cuore. Inoltre il risotto al radicchio tardivo è uno dei piatti che non può mancare sulla tavola di un Siciliano per il pranzo della Befana. Per questa ricetta che può dirsi vegana, utilizzo spesso un trucchetto niente male che lo rende davvero cremoso, non Vi resta che provare.