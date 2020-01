RISOTTO AL GORGONZOLA, CON NOCI E PERA

facile, delizioso, sfizioso, delicato e saporito allo stesso tempo è senza dubbio una ricetta di alta cucina degna dei migliori ristoranti.

stufare nel burro del porro o dello scalogno per una decina di minuti, buttare il riso e quando è lucido mettere mezzo bicch iere di vino bianco secco, far evaporar

e e cuocere aggiungendo brodo.

nel frattempo fate una crema con del gorgonzola dolce o al mascarpone, magari aiutandovi con un goccio di latte o di panna.

tritate due noci a commensale e fate a dadini una pera dolce matura e soda.

a tre minuti dalla cottura completa del riso aggiungete la crema di gorgonzola e gli altri ingredienti, una noce di burro e mantecate.

il risotto non deve essere asciutto ma molto morbido e per questo vi aiuterete con del brodo.

impiattate e servite.

il formaggio sopra è facoltativo

FONTE EZIO LUCCHESI