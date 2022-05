Risotto ai funghi con pomodoro

* 300 grammi di riso carnaroli

* 450 grammi di funghi freschi misti

* 300 ml di passata di pomodoro

* circa 1 lt di brodo vegetale

* 1/2 bicchiere di vino bianco

* 2 cucchiaini di parmigiano (per mantecare)

* 1 cipolla

* prezzemolo, peperoncino, sale ed olio EVO q.b.

Ingredienti per il brodo vegetale:

* 1 costa di sedano

* 1 carota

* 1/2 cipolla

* 2 pomodorini

* 1/2 zucchina

* 1 patate

* sale q.b.

Procedimento:

per prima cosa lavate accuratamente i vostri funghi e tagliateli a fettine. In seguito tagliate mezza cipolla finemente e mettetela in una padella con dell’olio. Fatela rosolare, poi aggiungete i funghi e lasciate cuocere il tutto a fiamma viva per circa 6/7 minuti. Passato il tempo salate, aggiungete una punta di peperoncino, la passata di pomodoro, mezzo bicchiere di acqua e lasciate addensare a fiamma medio bassa. Preparate ora il brodo vegetale con sedano, carota, cipolla, pomodorini, zucchina, una patata e sale q.b. Quando sarà tutto pronto iniziate a tostare il riso. In una casseruola tritate mezza cipolla e fatela rosolare con dell’olio. Aggiungete poi il riso e lasciatelo tostare per un minuto. Poi versateci il vino bianco, lasciate sfumare, dopodiché iniziate ad aggiungere dei mestoli di brodo (al bisogno) e mescolate spesso. Dopo circa 10 minuti aggiungete il vostro sugo ai funghi e altro brodo. Abbassate la fiamma, mescolate di continuo ed una volta pronto toglietelo dal fuoco. Mantecatelo con il parmigiano e se gradite con una noce di burro o un giro di olio evo. Spolverizzate il vostro risotto ai funghi con del prezzemolo fresco.

