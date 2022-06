RISOTTO AI FIORI DI ZUCCA con Bimby e senza, cremoso, dal sapore delicato, profumato e semplicissimo da fare. Oggi vi lascio la ricetta per il risotto ai fiori di zucca, una vera delizia di primo piatto. Un bel risotto colorato e gustoso, ho aggiunto la curcuma per dare questo bel colore dorato al risotto ai fiori di zucca, oltre a dare questo colore meraviglioso al piatto, aggiunge quel sapore in più che lo rende davvero buonissimo. Il risotto ai fiori di zucca si prepara in poco tempo, è perfetto da gustare a pranzo o a cena, il suo sapore delicato lo rende un primo apprezzato da tutti. Ora seguite la vostra Vane in cucina, prepariamo insieme il risotto ai fiori di zucca con la curcuma ricetta da fare con Bimby e senza.

RISOTTO AI FIORI DI ZUCCA