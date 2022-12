RISORSE PER LA CULTURA: BANDO DA 1 MILIONE DELLA FONDAZIONE CRL

Aperto fino al 27 gennaio

Lucca, 22 dicembre 2023 – Arti visive, musica, teatro, cinema e ancora attività di musei, biblioteche e archivi fino alla comunicazione di massa e all’editoria. Ecco i molteplici ambiti cui arriverà il sostegno del bando “Progetti e attività culturali 2023” della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La partecipazione è riservata a enti del Terzo Settore, altre associazioni e fondazioni, enti pubblici, incluse le scuole di ogni ordine, ed enti religiosi.

Ci sarà tempo, infatti, fino al 27 gennaio 2023 per presentare le domande tramite la nuova procedura online con accesso al Portale Richieste On Line (ROL) attivato sul sito www.fondazionecarilucca.it nella sezione ‘CONTRIBUTI – Richieste di contributo’, dove, a partire dal secondo semestre del 2023, sarà possibile effettuare anche la rendicontazione.

I contributi, grazie ad uno stanziamento complessivo di 1 milione di euro, andranno a sostenere le numerose iniziative di medio-piccola grandezza che si svolgono su tutto il territorio della provincia di Lucca.

Sono infatti escluse le richieste relative a eventi e iniziative di particolare rilevanza, alle quali è stato destinato lo specifico bando “Eventi ed iniziative rilevanti da realizzare nel 2023”.

Un supporto veramente prezioso per dare continuità alla ripresa delle iniziative culturali che nel 2022 hanno registrato una ri-fioritura che fa ben sperare.

I soggetti in possesso dei requisiti specificati nel bando dovranno quindi presentare domanda entro e non oltre il 27 gennaio. Per completare la procedura sarà poi necessario caricare, sempre sul portale ROL, firmato e scansionato, il “Modulo” ricevuto via mail dopo aver perfezionato la richiesta online, entro e non oltre il 31/01/2023.

Ancora risorse importanti, dunque, in attesa dell’atteso bando “Opere pubbliche” che, programmato a inizio 2023, andrà per lo più incontro alle esigenze degli enti che non riescono a terminare i lavori per i pesanti rincari dei prezzi di materie prime ed energia, ma potrebbe altresì contribuire anche alla progettazione di opere di particolare rilevanza ed urgenza per le comunità locali e al restauro di beni culturali pubblici.

Per ogni ulteriore chiarimento relativo all’operatività del portale ROL si rimanda alla “Guida all’uso” pubblicata sul portale stesso e all’HELP DESK contattabile da lunedì a venerdì con orario 9.00-19.00 al telefono 800 776414 o alla mail assistenzarolfcrlu@strutturainformatica.com.