Risciò, Fabio Barsanti: “In dieci anni il Pd non è riuscito a dare una regola”

Lucca, 27 aprile – “La vicenda dei ripetuti incidenti occorsi ai passanti e agli utilizzatori dei risciò in pieno centro storico, certifica una volta di più l’inconsistenza politico-amministrativa della giunta Tambellini-Raspini: in dieci anni non sono riusciti a risolvere il problema”: lo afferma in una nota Fabio Barsanti, candidato sindaco per Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Italexit con Paragone.

“In Comune continuano a giocare sul calcolo delle probabilità – spiega Barsanti – e sperano che non capiti nulla di grave e di irreparabile. Mi chiedo cosa sarebbe successo o succederebbe se uno di quei mezzi rovinasse addosso a un bambino. Eppure, solo negli ultimi giorni parecchie persone sono finite in ospedale per aver guidato quei mezzi in modo improprio o forse, più semplicemente, perché la conformazione del nostro centro storico non si presta a un simile utilizzo”.

“In dieci anni non sono stati fatti seri tentativi di arginare il fenomeno. Nel corso degli anni – continua Barsanti – ho presentato più proposte bocciate dall’amministrazione a guida Pd. Anni fa il Comune provò un blocco generale del mezzo: un provvedimento dalle basi giuridiche deboli, che infatti non ha retto in giudizio. Da allora non è stato fatto altro; in compenso l’amministrazione si è attivata per le barriere sulle Mura, la cui installazione è rinviata a dopo le elezioni per non perdere qualche voto. È incredibile ma è cosi”.