Risciò e sicurezza: un percorso di confronto con gli operatori economici del settore per arrivare alla stesura di regole condivise

Dopo i recenti incidenti che hanno visto coinvolti alcuni risciò in centro storico, l’amministrazione comunale è tornata ad occuparsi di questa tematica in una riunione che ha visto coinvolti diversi settori dell’ente: la Polizia municipale, il traffico e la mobilità, le attività produttive, seguita da un incontro con alcuni rappresentanti del settore.

La sicurezza di questi mezzi è stata già oggetto di un’apposita ordinanza emanata dal Comune di Lucca nel 2019, che però fu bocciata dal Tribunale amministrativo regionale. I due anni successivi (2020-2021), probabilmente anche per effetto della pandemia, non hanno fatto registrare incidenti di questo genere. Adesso, con la ripresa delle attività legate al turismo, sono stati 3 gli incidenti accaduti nelle ultime settimane.

L’amministrazione quindi, per garantire la sicurezza dei conducenti e più in generale dei cittadini che frequentano il parco urbano delle mura e il centro storico, e per far sì, al contempo, che le attività di noleggio possano continuare a svolgere la loro attività, ha intenzione adesso di avviare un percorso che prevede un confronto con gli operatori economici e che prenderà ad esempio le esperienze già maturate nelle altre città italiane che hanno adottato uno specifico Regolamento sul tema. L’obbiettivo finale è di arrivare alla stesura di regole condivise a garanzia della sicurezza di tutti.

