Rischio zona rossa per la provincia di Lucca: decisive le prossime 48 ore

LUCCA – Con un indice di 240 contagi su 100mila abitanti la provincia di Lucca rischia il passaggio in zona rossa, automatico oltre la soglia di 250. Decisivi saranno i bollettini delle prossime 48 ore, in vista del monitoraggio settimanale del venerdì sera con la Regione.

Osservata speciale la Versilia e Viareggio dove il livello di contagi, da giorni ben oltre la soglia dei 300, spinge in alto il dato provinciale. La Piana resta poco sopra i 200 e la Valle intorno ai 100.

Con Viareggio zona rossa, ci si interroga se sia opportuno estendere la chiusura delle scuole anche ai comuni vicini della Versilia, per fermare gli spostamenti degli studenti, specie delle superiori. Entro venerdì è attesa una decisione collettiva.

Intanto ci sono i dati dell’Istat e dell’Ars che fotografano l’aumento dei decessi nel corso del 2020, legato innegabilmente al coronavirus. In Toscana la pandemia ha portato ad un +8,6% di mortalità, con 3.824 morti in più rispetto alla medie 2015-2019. La provincia di Lucca è poco sotto, con un aumento medio della mortalità del 5,7%. Ma registrando una differenza di genere maggiore con un valore più alto per gli uomini: +8,5% per gli uomini, + 3,2% per le donne. Maglia nera in Toscana la vicina Massa-Carrara con un incremento del 15,9% con ben 502 decessi in più.